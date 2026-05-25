FCSB s-a calificat în finala barajului după ce a trecut dramatic de FC Botoșani, scor 4-3. Derby-ul se va disputa pe ”Arcul de Triumf”, în contextul în care Arena Națională a fost ocupată în această perioadă cu organizarea unor concerte.

Micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri, astfel că fanii lui Dinamo au fost cu ochii pe platforma online pentru comercializarea biletelor. În cursul zilei de luni, clubul a anunțat cum se vor vinde tichetele.

Cei de la Dinamo au decis să le ofere ”prioritate” celor care au fost lângă club în acest sezon, astfel că fanii care au cumpărat bilete la meciurile echipei în acest sezon ar urma să primească un link de pe care își pot achiziționa tichete de acces.

Dinamo a transmis cum se vor vinde biletele pentru meciul cu FCSB

„Bilete pentru barajul de Conference League! Vineri ne așteaptă un meci extrem de important, care va defini performanța întregului sezon, iar aportul suporterilor noștri este esențial.

Având în vedere numărul limitat de bilete disponibile pentru acest meci, clubul a decis să prioritizeze vânzarea biletelor către suporterii care au fost alături de Dinamo pe parcursul acestui sezon.

În concret, începând de mâine dimineață, prin intermediul partenerilor noștri de la bilete.ro, suporterii care au achiziționat bilete în acest sezon competițional vor primi un e-mail pe adresa folosită la achiziție, împreună cu un link prin intermediul căruia vor putea cumpăra bilete pentru acest meci. De asemenea, vă rugăm să verificați și secțiunea de spam a adresei dumneavoastră.

Fiind un meci cu grad ridicat de risc, numărul maxim de bilete pe care îl poate achiziționa o singură persoană este de 4. Abonamentele emise pentru sezonul competițional 2025-2026 sunt valabile pentru acest meci! Ne vedem cu toții pe stadion vineri! Câinilor, haideți să-i purtăm pe băieții noștri spre Conference League!”, a transmis Dinamo.