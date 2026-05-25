Marius Coman a semnat: ”A fost compatibilitate de la prima vedere”

Marius Coman îşi continuă parcursul la UTA. Atacantul şi-a prelungit contractul şi va îmbrăca tricoul clubului bănăţean până cel puţin în 2028.

Marius Coman avut un sezon reuşit la Arad, cu 31 de apariţii în toate competiţiile, 9 goluri, două pase decisive şi prima convocare la echipa naţională a României.

La semnarea noului contract, fotbalistul de 29 de ani a vorbit despre perioada petrecută la UTA şi despre ceea ce îşi doreşte pentru viitor:

„A fost un sezon care mi-a dat încredere şi continuitate. M-am simţit acasă încă de la primul meci, a fost compatibilitate de la prima vedere!

M-a impresionat căldura cu care am fost primit de suporteri şi a contat mult că am debutat cu gol acasă. A fost un moment deosebit pentru mine.

Am trecut împreună şi prin momente grele, când nu am reuşit să câştigăm mai multe etape la rând, dar toate experienţele astea ne ajută să creştem.

Îmi doresc din suflet ca anul viitor să prindem play-off-ul”, a declarat Coman.