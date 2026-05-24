Bornă personală în FCSB - FC Botoșani! Nu s-a mai întâmplat asta de trei ani

FC Botoșani a început mai bine partida și a deschis scorul prin Sebastian Mailat, în minutul 13.
Roș-albaștrii au revenit însă și au întors rezultatul prin golurile marcate de Joao Paulo (19), Joyskim Dawa (52) și Florin Tănase (68).
Mailat a mai punctat o dată în minutul 76, iar Dumiter a restabilit egalitatea în prelungiri, păstrând calificarea complet deschisă înaintea ultimelor minute.
Sebastian Mailat, din nou „dublă” după trei ani
Dincolo de spectacolul din teren, Sebastian Mailat a bifat o bornă importantă la nivel personal. Atacantul lui FC Botoșani a reușit prima „dublă” după o pauză de trei ani.