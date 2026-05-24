Bornă personală în FCSB - FC Botoșani! Nu s-a mai întâmplat asta de trei ani

Dincolo de spectacolul din teren, Sebastian Mailat a bifat o bornă importantă la nivel personal. Atacantul lui FC Botoșani a reușit prima „dublă” după o pauză de trei ani.

Mailat a mai punctat o dată în minutul 76, iar Dumiter a restabilit egalitatea în prelungiri, păstrând calificarea complet deschisă înaintea ultimelor minute.

Roș-albaștrii au revenit însă și au întors rezultatul prin golurile marcate de Joao Paulo (19), Joyskim Dawa (52) și Florin Tănase (68).

FC Botoșani a început mai bine partida și a deschis scorul prin Sebastian Mailat, în minutul 13.

Ultima dată când Mailat marca de două ori într-un meci din 2023 în ultima etapă din play-out cu CS Mioveni, câștigată de FC Botoșani cu 5-1. Atunci, fotbalistul deschidea scorul încă din minutul 9 și își completa „dubla” pe final, în minutul 88.

Forma atacantului este una excelentă. Cu cele două goluri marcate în Ghencea, Sebastian Mailat a ajuns la șapte reușite în ultimele opt meciuri pentru FC Botoșani.