Costel Gâlcă a bifat 43 de apariții în toate competițiile la cârma rapidiștilor și a înregistrat o medie de 1.53 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Gâlcă pleacă de la Rapid după un play-off complet ratat. Cu 34 de puncte, giuleștenii au terminat pe 5 cu o singură victorie bifată în zece etape, cu trei remize și șase eșecuri.

Ce i-a transmis ”Bocciu” lui Gâlcă după ultimul meci al antrenorului la Rapid: ”Să nu uiți asta!”

Fotbaliștii și staff-ul lui Rapid au mers la galerie după duelul cu Craiova din Giulești, iar liderul Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, a avut și un mesaj pentru Costel Gâlcă.

”Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut sezonul ăsta, dar este momentul să plecați și lăsați tricourile. Costel Gâlcă, a venit momentul să ne despărțim. Să nu uiți niciodată că Giuleștiul te-a aplaudat și ți-a scandat numele!”, a spus el, citat de fanatik.

