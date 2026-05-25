Ce i-a transmis ”Bocciu” lui Gâlcă după ultimul meci al antrenorului la Rapid: ”Să nu uiți asta!”

S-a terminat Rapid - Universitatea Craiova 0-0 și în același timp și mandatul lui Costel Gâlcă pe banca echipei din Grant.

Costel Gâlcă a bifat 43 de apariții în toate competițiile la cârma rapidiștilor și a înregistrat o medie de 1.53 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Gâlcă pleacă de la Rapid după un play-off complet ratat. Cu 34 de puncte, giuleștenii au terminat pe 5 cu o singură victorie bifată în zece etape, cu trei remize și șase eșecuri.

Fotbaliștii și staff-ul lui Rapid au mers la galerie după duelul cu Craiova din Giulești, iar liderul Liviu Ungurean, alias ”Bocciu”, a avut și un mesaj pentru Costel Gâlcă.

”Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut sezonul ăsta, dar este momentul să plecați și lăsați tricourile. Costel Gâlcă, a venit momentul să ne despărțim. Să nu uiți niciodată că Giuleștiul te-a aplaudat și ți-a scandat numele!”, a spus el, citat de fanatik.

Gâlcă, aclamat de fani

Universitatea Craiova a încheiat pe primul loc în play-off cu 50 de puncte. ”U” Cluj s-a situat pe doi cu 46 de puncte, iar CFR Cluj a completat podiumul cu 43 de puncte. Dinamo a terminat pe 4 cu 39 de puncte, în timp ce Rapid, pe 5, cu 34 de puncte, iar FC Argeș, pe 6, cu 32 de puncte.

