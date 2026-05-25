Partida a fost ultima pentru Costel Gâlcă la conducerea Rapidului. Tehnicianul, care urmează să fie înlocuit cel mai probabil de Daniel Pancu, a avut un discurs apăsat la flash-interviu, după un play-off în care Rapid s-a prăbușit complet și a ratat toate obiectivele sezonului.

Costel Gâlcă dă cărțile pe față: „Nu luam eu deciziile în totalitate”

Giuleștenii au terminat pe locul 5, cu 34 de puncte, după o campanie în care au fost pentru o perioadă în lupta pentru podium, însă au avut un final de sezon foarte slab.

Vizibil iritat, Gâlcă a recunoscut că echipa nu a știut să gestioneze momentele dificile și a transmis că nu toate deciziile importante au fost luate exclusiv de el.

„Mi-aș fi dorit să câștig acest meci, dar ocaziile mai clare le-au avut ei. Am avut momente în tranziții unde am pierdut multe mingi, n-am finalizat multe acțiuni. Bine, a fost un meci tipic de sfârșit de campionat și fără miză.

Dezamăgit sunt pentru că am fost sus și am căzut destul de mult și nu ne-am mai oprit. Practic, dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente.

(n.r. – despre venirea lui Pancu) Nu contează. Nu mă deranjează pe mine, am spus, sunt destul de direct, nu mă deranjează. Am spus, cum e în viață, depinde multe de deciziile pe care le luăm.

Normal că sunt și eu acel vinovat, dar v-am spus, deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu.

Eu le-am spus și pro, și contra despre ce avem în echipă, despre ce avem nevoie... V-am spus, nu sunt eu cel care decide în totalitate. Cum am fost la Craiova, și acolo era problema, după posibilitățile clubului, ce putea să ia, așa că...”, a spus Costel Gâlcă după meci.

Costel Gâlcă a bifat 43 de apariții în toate competițiile la cârma rapidiștilor și a înregistrat o medie de 1.53 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.