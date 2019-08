Program CRIMINAL pentru FCSB: Vintila, in fata unei misiuni IMPOSIBLE cu Viitorul, Craiova si CFR. Sondaj: cate puncte face in urmatoarele 3 etape?

FCSB e ultima in Liga 1 si are un program infernal.

Victoria lui Dinamo cu Hermannstadt a aruncat FCSB pe ultimul loc in Liga 1, dupa 7 etape. Bogdan Vintila a preluat echipa dupa tentativele esuate ale lui Bogdan Andone si Vergil Andronache, insa debutul fostului portar a fost de cosmar: 0-4 cu Gaz Metan la Medias. Urmeaza returul cu Vitoria Guimaraes si sansa de a salva sezonul cu o calificare in grupele Europa League, obiectiv ratat in sezonul precedent.

FCSB, program infernal in urmatoarele etape!

Vintila va avea insa o misiune incredibila in Liga 1. FCSB poate sa revina in prima parte a clasamentului sau poate sa se afunde si mai rau. Urmeaza Viitorul, Craiova si CFR Cluj pentru vicecampioana, in mod normal principalele adversare in lupta pentru titlu pentru echipa ros-albastra. Acum FCSB are nevoie uriasa de puncte cu marile rivale pentu a iesit din zona periculoasa a clasamentului. Hermannstadt, Chindia, Voluntari si Clinceni se uita de sus in acest moment la FCSB.



PROGRAM FCSB

Etapa 8

FCSB - Viitorul

Etapa 9

Craiova - FCSB

Etapa 10

FCSB - CFR Cluj

Abia in etapa 11, la finalul lunii septembrie, urmeaza un adversar facil pentru echipa lui Bogdan Vintila, unul care sta insa mai bine in clasament: Academica Clinceni, club considera satelit al ros-albastrilor.

Becali: Botosani e adversara noastra acum!

Obiectivul FCSB in Liga 1 este clasarea pe locul 6 pentru accederea in playoff, a anuntat Gigi Becali. "Trebuie sa o batem pe Botosani in meci direct si apoi sa mai gastigi un meci in locul lui Botosani. Pe noi ne intereseaza play-off-ul acum. Primul obiectiv este prinderea play-off-ului. Mai ai sansa sa-i bati pe CFR in meci direct de doua ori si esti campion", a spus Gigi Becali la PRO X.

4 puncte in 7 etape are FCSB in Liga 1

5 infrangeri consecutive in campionat are FCSB

7-16 e golaverajul ros-albastrilor in Liga 1 in acest moment