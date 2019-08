EXCLUSIV: Dezvaluiri din vestiarul FCSB! Ce ar fi patit Andone, Andronache si Vintila in fata jucatorilor

FCSB a ajuns la al treilea antrenor in acest sezon, iar nivelul respectului fata de banca tehnica a ajuns la un nivel minim.

Cu Gigi Becali implicat activ in efectuarea transferurilor, in alcatuirea primului „11” si in dictarea schimbarilor prin telefon, importanta postului de antrenor principal la FCSB a disparut, iar unii dintre jucatori si-au pierdut respectul pentru cei care au ocupat aceasta functie de la inceputul acestui sezon.

Printre intamplarile neplacute in care au fost implicati ultimii trei tehnicieni ai FCSB se numara faptul ca unii jucatori il suna periodic pe patron si ii barfesc pe antrenor, membrii staff-ului sau si colegi, dandu-si cu parerea despre metodele de antrenament, despre forma si valoarea jucatorilor si transmitand mai departe daca cineva spune ceva in vestiar despre Gigi Becali. „E parnaie!”, „E slab rau!”, „N-are treaba!”, „X era mai bun!” sau „Mai mult ne incurca!”, ar fi printre mesajele acestora, directe sau indirecte. Unii jucatori cu mai mult tupeu ar fi intrebat in timpul sedintelor tehnice sau indicatiilor din vestiar de dinainte partidelor daca „Nea Gigi stie de treaba asta?” si „Patronul a fost informat?”.

De asemenea, dupa plecarea lui Teja, nu ar mai fi fost respectat intocmai nici sistemul dur de amenzi pentru incalcarea interdictiilor impuse de antrenori, asa ca punctualitatea si disciplina ar fi inceput sa fie mai relaxate, unii jucatori intarziind cu buna stiinta la antrenamente, sedinte sau diverse intalniri sau nerespectand indicatiile pentru diversele exercitii, doar pentru a pune la incercare autoritatea antrenorilor.

In plus, in timpul pauzelor, cand, de obicei, antrenorul este cel care vorbeste in vestiar pentru a incerca sa regleze unele lucruri care nu au mers in prima repriza a meciurilor, indicatiile sale ar fi fost acoperite de discursuri sau cerinte ale jucatorilor, care l-au intrerupt sau au vorbit peste el fara nicio jena. Alti fotbalisti si-ar fi parasit locul pentru a merge la toaleta sau i-ar fi intors spatele tehnicianului si ar fi discutat intre ei.

Iesirile necorespunzatoare ale unor jucatori s-ar fi repetat si in timpul meciurilor cand cativa ar fi cerut imperativ ca unii colegi, care ar fi avut evolutii mai slabe, sa fie schimbati. De asemenea, putini dintre jucatori ar mai respecta intocmai pe teren ce s-a stabilit inainte de meci, ei reprosandu-si reciproc ca vor sa suteze din orice pozitie, ca vor sa marcheze cu orice pret, ca nu isi ajuta colegii in defensiva si ca incearca sa „ia ochii” pentru a se transfera sau, pur si simplu, sfarsesc prin a se injura si jigni reciproc, sub privirile consternate ale antrenorilor.

In plus, desele accidentari ar fi fost puse exclusiv in carca preparatorului fizic Marian Lupu, desi tot staff-ul ar fi stiut ca anumiti jucatori au nevoie de o perioada mai lunga de recuperare dupa efort sau ca nu au o viata extrasportiva exemplara. Asa ca fotbalistii ar fi fost fortati sa intre pe teren, contrar indicatiilor antrenorului si preparatorului fizic, pentru ca patronul i-a cerut printre titulari, iar oamenii care tin legatura cu el ar fi ezitat sa prezinte problemele in fata lui Gigi Becali. O alta problema este ca antrenorilor nu li s-a mai cerut nici macar parerea despre jucatorii transferati, ei citind de pe site-urile de sport ca vor avea un nou jucator la antrenament a doua zi sau fiind anuntati telefonic despre mutare.