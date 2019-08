Cele 3 variante de antrenor pentru FCSB, daca echipa rateaza intrarea in grupele Europa League

Gigi Becali va aduce un antrenor cu nume doar daca echipa sa este eliminata de Vitoria Guimaraes.

La 4 zile de la numirea lui Bogdan Arges Vintila ca antrenor al FCSB si dupa numai o partida disputata sub conducerea acestuia (0-4 cu Gaz Metan Medias), Gigi Becali isi face planuri pentru partea a doua a sezonului.

Cu echipa pe ultimul loc in Liga 1, cu 4 puncte in 7 etape, patronul “ros-albastrilor” ar fi stabilit ca Vintila, un antrenor care a lucrat pana acum mai mult ca “secund” si la juniori, dar care a aratat ca este pe placul lui din punct de vedere religios si al respectului fata de directivele sale, sa fie inlocuit doar in cazul in care se rateaza calificarea in grupele Europa League si echipa nu se apropie de zona play-off-ului in urmatoarele 4-5 etape.

O decizie finala urmeaza sa se ia dupa returul “dublei” cu Vitoria Guimaraes si dupa meciurile din campionat cu CS “U” Craiova, CFR Cluj, Academica Clinceni si Dinamo, antrenorul urmand sa aiba ca obiectiv calificarea in grupele EL si cel putin 7 puncte din cele 4 partide de campionat.

Trei "grei" pentru Gigi Becali la FCSB!

Variantele luate in calcul acum sunt Edi Iordanescu, Marius Sumudica si Laurentiu Reghecampf. Iordanescu jr., momentan locul 3 in Liga 1 cu Gaz Metan Medias, a mai negociat in vara preluarea echipei si este ruda prin alianta cu Narcis Raducan, noul manager sportiv al FCSB, cu care a mai lucrat bine la Pandurii Tg. Jiu. Antrenorul cere un salariu decent si ca Becali sa nu mai intervina in alcatuirea echipei si in schimbari, dar si o clauza de reziliere a contractului pentru a nu putea fi concediat dupa toanele patronului. Salariul lui Iordanescu s-ar invarti in jurul sumei de 200.000 euro, cu o clauza de reziliere a contractului de 600.000 de euro, cum a avut si la CFR Cluj.





Marius Sumudica a semnat in aceasta vara cu Gazisehir Gaziantep, dar ar prefera oricand o echipa care se lupta pentru titlu in Romania si ataca calificarea in grupele cupelor europene, in schimbul luptei pentru salvarea de la retrogradare in Turcia. Pentru „Sumi” ar fi usor sa se inteleaga cu personalitatea puternica si excentrica a lui Gigi Becali, dupa ce a lucrat cu Ioan Niculae la Astra, cu Khaled Al-Baltan la Al Shabab si este angajat acum de puternica familie Konukoglu in Turcia. Singura conditie ar fi ca salariul sa se aproprie de cei 500.000 de euro pe care ii primeste anual in Turcia.



Laurentiu Reghecampf mai are contract cu Al Wasl Dubai pana in iunie 2019, dar echipa a ocupat doar pozitia a 9-a in sezonul trecut, cu romanul conducand-o timp de 19 partide cu rezultate mixte, iar un start gresit in actuala editie de campionat ar putea duce la intreruperea intelegerii. „Reghe” este unul dintre cei mai de succes antrenori ai FCSB din ultimii 10 ani si unul dintre putinii care au fost lasati de Gigi Becali sa isi duca mandatul la capat, dar salariul sau ar trebui sa fie de 1 milion de euro pentru a parasi zona Golfului.