Bogdan Vintila poate da lovitura daca FCSB se califica in grupele Europa League! Becali i-a promis un BONUS URIAS: e salariul lui pe un an

FCSB lupta pentru calificarea in grupele Europa League joi, de la 22:00, cu Vitoria Guimaraes.

FCSB este intr-o situatie fara precedent in acest debut de sezon. Echipa ros-albastra ocupa ultimul loc in clasamentul Ligii 1. Are doar 4 puncte in 7 etape si 5 infrangeri consecutive.

Gigi Becali a numit un nou antrenor la echipa, Bogdan Vintila, care nu s-a bucurat de un debut bun pe banca. FCSB a incasat o infrangere zdrobitoare, duminica, in fata celor de la Gaz Metan Medias, scor 0-4.

Totusi, sperantele stelistilor se indreapta spre Europa League, acolo unde FCSB poate obtine calificarea in grupele competitiei in returul pe care-l va juca joi, de la ora 22:00, cu Vitoria Guimaraes, in play-off-ul Europa League.

Rezultatul din meciul tur a fost 0-0, astfel ca ros-albastrii pastreaza sanse mari la calificare.

Accederea in grupele Europa League ar fi un plus si pentru Bogdan Vintila. Noul antrenor are promis un bonus urias din partea patronului in cazul in care reuseste sa obtina calificarea.

Potrivit GSP, Bogdan Vintila are 5.000 de euro lunar la FCSB, iar pentru calificare, Gigi Becali i-a promis un bonus de 60.000 de euro, salariul pe un an pe care l-ar castiga pe banca ros-albastrilor.