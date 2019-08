Problemele sunt tot mai mari la FCSB! Ce a patit Bogdan Vintila la primul antrenament: a fost pus la punct imediat

FCSB a ajuns intr-o situatie critica.

FCSB are doar 4 puncte si, dupa meciul castigat aseara de Dinamo in fata celor de la Hermannstadt, a coborat pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1.

Perioada sumbra prin care trece echipa ros-albastra este cauzata, in mare parte, de problemele legate de stabilitatea in ceea ce priveste tehnicienii care trec pe la echipa lui Becali.

Patronul FCSB vrea sa dicteze totul la echipa si se descotoroseste rapid de antrenorii care nu vor sa il asculte si sa aplice ceea ce spune el.

In prezent, FCSB il are antrenor pe Bogdan Vintila, cel din partea caruia suporterii asteapta sa vina schimbarea si relansarea echipei.

Totusi, informatiile din culise nu arata nimic bun nici in cazul noului tehnician. Potrivit Fanatik, antrenorul nu s-a bucurat de respectul jucatorilor inca de la primul antrenament.

Sursa citata scrie ca, la momentul de incalzire dinaintea primului antrenament, Vintila ar fi cerut ca in centru sa stea portarii, nu jucatorii tineri din lot, asa cum se obisnuieste. Balgradean ar fi intervenit imediat si l-ar fi contrazis pe tehnician.

"La noi regula e ca la mijloc intra cei tineri, nu veteranii", i-ar fi spus Balgradean, potrivit sursei citate.

Vintila nu a mai avut nimic de spus, pentru ca jucatorii tineri au trecut in centru si au inceput incalzirea asa cum erau obisnuiti, fara sa mai asculte sfaturile antrenorului.

Bogdan Vintila a vorbit la conferinta de presa de dupa meciul pierdut rusinos, 0-4, cu Gaz Metan Medias, despre importanta disciplinei si a respectarii regulilor. In ciuda dorintei sale, informatiile aparute arata ca el are sanse minime sa se impuna in vestiar.