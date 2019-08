Ce CONDITII pune Edi Iordanescu ca sa vina la FCSB! Narcis Raducan ar putea fi cheia mutarii pentru Becali

FCSB a ajuns in ultima in Liga 1!

Din favorita la titlu, FCSB a ajuns candidata la retrogradare, in una din cele mai mari surprize din istoria Ligii 1! Echipa lui Gigi Becali a ajuns la al treilea antrenor in aceasta vara, Bogdan Arges Vintila fiind in fata unei misiuni infernale.

Obiectivul principal al acestuia este calificarea in grupele Europa League, dupa 0-0 cu Vitoria Guimaraes din meciul tur. "Daca intram in grupe si luam cele 15 milioane de euro inseamna ca e un sezon reusit. In campionat Botosani e adversara noastra, ne luptam cu ei pentru locul 6", a anuntat Becali ieri la PROX.

In vara, Marius Sumudica si Edi Iordanescu au fost tintele sale principale pentru postul de antrenor. Daca pe Sumudica nu l-au acceptat suporterii, fiul lui Anghel Iordanescu ar fi asteptat cu bratele deschise. El tocmai a invins-o pe FCSB cu 4-0 si a anuntat ca ar fi venit la echipa lui Becali doar daca i s-ar fi promis libertate totala. Aceste conditii raman in continuare valabile pentru Edi Iordanescu. Narcis Raducan ar putea fi cheia insa unei mutari mult asteptate de Becali la FCSB. Edi si Narcis au colaborat excelent impreuna in trecut si au ramas prieteni.



Edi Iordanescu: Imi doresc sa colaborez cu Narcis Raducan pe viitor!



”Narcis nu e doar prietenul meu si e si un fost colaborator. Am lucrat la Pandurii. Cu doua etape inainte de final aveam sanse la titlu. Astra facuse un an senzational si noi in patru jocuri cu campioana am fost neinvinsi. Daca nu aveam moment nefericit cu blocarea finantarii poate ca era un alt istoric. Au fost clipe frumoase cu el.

Cred ca oricand pot face o munca buna cu el, dar doar in anumite conditii. E importanta autoritatea mea, implicarea mea in selectie. Trebuie sa ai o filosofie clara, o directie clara. Nu inseamna ca daca aduci doi jucatori de valoare sunt si compatibili. Imi doresc sa mai lucrez cu Narcis in viitor, e unul dintre conducatiri buni. Dar nu in orice conditii”, a declarat Edi Iordanescu la ProSport.