Reactie dura dupa partida: "E un scor rusinos!" Costel Enache a confirmat discutiile cu Gigi Becali! De ce n-a ajuns la FCSB

Costel Enache s-a suparat pe greselile propriei echipe din infrangerea cu FCSB.

Antrenorul celor de la Hermannstadt, Costel Enache, a vorbit dupa infrangerea cu Dinamo din Stefan cel Mare, scor 3-0 pentru echipa lui Uhrin. Enache a pus infrangerea pe seama ratarilor mari ale atacului si a vulnerabilitatilor din defensiva.

"Exista si o parte buna, suntem constanti, jucam bine dar suntem foarte vulnerabili pe momentul defensiv. Astazi supararea mea vine de la faptul ca astept de la jucatorii mei sa gestioneze bine psihic, mental, momentele importante de joc si ma refer la acel 11 metri ratat. Ori in loc sa continuam sa mergem constant spre poarta adversa, am cazut si am facut gafe mari defensive, lucru care ne-a costat enorm.



3-0 e un scor dureros, rusinos chiar. Asteptam o mai mare implicare, o mai mare responsabilitate de la jucatorii cu experienta. Am gresit, dar trebuie sa tinem cont ca cei care au gresit defensiv au fost completati si de greselile mari ofensive. Ratarile mari pe care le avem, o pasa decisiva sau o decizie proasta in fata portii adverse, astea ne costa pe toti. Nu putem sa dam vina pe unii sau pe altii" a spus Costel Enache la Digi Sport.

Enache: "Au fost discutii cu FCSB"

Costel Enache a fost dorit de Gigi Becali la FCSB inainte sa fie numit Bogdan Arges Vintila.

"A fost o discutie de principiu cu o paranteza foarte clara. Am un contract si acesta nu poate fi rupt chiar asa cum vrem. Am primit multe sfaturi din multe parti, dar eu vreau sa raman un om corect fata de cei care mi-au intins o mana. Daca putem face lucrurile de comun acord, e ok. Daca nu, e bine sa fii consecvent pe drumul pe care ai plecat. Au fost discutii si atata tot, a fost o etapa din viata si trecem peste ea" a mai spus Enache.