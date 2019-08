Mircea Lucescu, ADIO FCSB! Il Luce e dorit de o forta din Bulgaria. Cu cine negociaza

Ramas liber dupa despartirea de nationala Turciei, Mircea Lucescu a revenit in tara si a asistat la cateva partide ale celor de la FCSB. Mai mult, Becali a incercat sa-l numeasca managerul general al clubului, insa Lucescu l-a refuzat. Isi cauta un angajament peste hotare si pare ca l-a gasit chiar langa Romania.

The search for the next Ludogorets coach is on! And the most prominent name that’s rumoured to be on the list is Romanian coaching legend Mircea Lucescu who was last in charge of Turkey pic.twitter.com/nUxsDOYpw0