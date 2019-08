"E unic in istoria fotbalului mondial ce se intampla la FCSB!" Atac DUR la adresa lui Becali: "Are nevoie de camasa de forta"

Situatia de la FCSB ii uimeste pe oamenii din fotbal.

FCSB are o serie de 5 infrangeri consecutive si e pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, cu doar 4 puncte in 7 etape.

Echipa lui Gigi Becali trece printr-o situatie fara precedent in istoria recenta a clubului ros-albastru. Chiar daca pastreaza sanse in Europa League, in campionatul intern FCSB pare sa-si ia adio de la titlu inca din startul sezonului.

Vremurile tulburi de la FCSB ii uimesc si pe oamenii din fotbal. Cornel Dinu a comentat situatia prin care trece echipa ros-albastra si il acuza pe Gigi Becali de faptul ca a adus FCSB intr-o stare "dureroasa". Dinu spune ca patronul trebuie sa se opreasca si sa lase echipa sa-si revina.

"E unic in istoria fotbalului mondial ce se intampla la FCSB. Este dramatic, este dureros. Este un delir care nu mai are nevoie de reteta, are nevoie de camasa de forta. Nu este ceva normal, este o suferinta, care duce la deformari de comportament. Era o onoare sa o antrenezi pe FCSB, nici staif de antrenor nu mai vrea sa antreneze acolo. Lasa jucaria, te-ai distrat destul, e vorba si de onoarea lui", a spus Cornel Dinu la Telekomsport.