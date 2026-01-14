Farul l-a transferat pe internaționalul Rareș Fotin

Farul Constanța a anunțat transferului lui Rareș Fotin (18 ani). Fundașul central cu o înălțime impresionantă (196cm) vine de la juniorii clubului Club Gimnastic Manresa (Primera Catalana / liga a 7-a spaniolă), care este deținut de fostul mare jucător spaniol Gerard Pique.



Acesta a mai evoluat anterior la academia celor de la Girona și este internațional de juniori român, având șapte selecții pentru România U19, alături de care s-a calificat la Turul de Elită din acest an. Stoperul a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 cu Farul, cu opțiunea din partea clubului de a prelungi înțelegerea pentru încă un an.



Gabi Iancu și Răzvan Ducan pleacă de la Farul

Clubul îi mai are sub contract pe fundașii centrali Ionuț Larie (38 de ani), Bogdan Țîru (31 de ani), Lucas Pellegrini (25 de ani), Gustavo Martins (23 de ani), Gabriel Dănuleasă (22 de ani) și Ștefan Duțu (21 de ani).



În actuala perioadă de mercato, Farul l-a recuperat pe Mario Aioanei, care fusese împrumutat la Olimpia Satu Mare, și le-a reziliat contractele lui Gabriel Iancu și Răzvan Ducan.



Dobrogenii ocupă poziția a zecea în clasamentul Ligii 1, cu 27 de puncte acumulate în 21 de meciuri jucate. Echipa antrenată de Ianis Zicu se află la șase puncte distanță de Oțelul Galați, ocupanta locului al șaselea, ultimul care duce în play-off, dar și la 7 puncte de Petrolul (locul 13), echipa aflată pe loc de baraj pentru supraviețuirea în prima divizie.

