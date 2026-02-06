Mateta și Fullkrug, puncte fixe în atac pentru sezonul viitor

AC Milan este foarte aproape să-și acopere unul dintre posturile care i-a dat mari bătăi de cap lui Max Allegri, în prima parte a sezonului. "Rossonerii" sunt în negocieri avansate cu Crystal Palace pentru transferului lui Jean-Philippe Mateta, pentru care vor plăti 36 de milioane de euro.



Cu internaționalul francez punct fix în atac, directorul sportiv Igli Tare a decis să-l mute definitiv și pe germanul Niclas Fullkrug, al cărui transfer definitiv de la West Ham United va costa doar 5 milioane de euro. De asemenea, puștii Cheveyo Balentien (19 ani) și Francesco Camarda (17 ani / împrumutat la Lecce) ar putea fi promovați definitiv în echipa de seniori, pentru stagiunea viitoare.



Nkunku e dorit de Galatasaray, iar Gimenez va fi vândut în vară

Christopher Nkunku ar putea fi păstrat în lot datorită versatilității sale, el putând evoluat pe mai multe poziții din atac, deși este dorit insistent de Galatasaray, iar în vara viitoare Santiago Gimenez va fi vândut.



Vârful mexican a avut un sezon slab, fiind afectat de o accidentare gravă la gleznă, și de achiziționarea sa s-au interesat, în ultimele luni, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Betis Sevilla și Sunderland. Adus pentru 30 de milioane de euro de la Feyenoord, în februarie 2025, Gimenez a strâns 11 meciuri și 1 gol în acest sezon, și ar putea pleca pentru o sumă cuprinsă între 15 și 20 de milioane de euro.



Drăgușin e pe lista de transferuri a milanezilor

În această iarnă, Milan l-a mai adus pe Niclas Fullkrug (West Ham United / împrumutat cu opțiune de cumpărare) și îi mai cutează pe Dusan Vlahovic (Juventus), Magnus Dalpiaz (Bayern Munchen), Alphadjo Cisse (Verona), Konstantinos Karetsas (Genk), Mario Gila (Lazio), Radu Drăgușin (Tottenham), Lazar Savovic (Buducnost Podgorica), Nicolo Tresoldi (Club Brugge), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Leon Goretzka (Bayern Munchen) și Luca Netz (Borussia Monchengladbach).



Lombarzii, care l-au împrumutat pe Kevin Zeroli la Juve Stabia, ocupă locul al doilea în Serie A, au pierdut în semifinalele Supercupei Italiei (0-2 cu Napoli), au fost eliminați din Cupa Italiei (0-1 cu Lazio / optimi de finală) și nu sunt calificați în cupele europene.



