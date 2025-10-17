Larie a văzut cartonașul galben pentru proteste, în minutul 84. Căpitanul Farului a solicitat un corner pentru echipa sa, însă imediat a fost sancționat de centralul Radu Petrescu.

Larie, șocat de Radu Petrescu: "D-asta mi-a dat galben. Să fie și el chemat la interviu!"



Radu Petrescu nu a ținut cont că Larie este căpitanul echipei, dar nici că lovitura de la colț solicitată de Farul a fost evidentă. Florin Borța, fundașul lui FC Argeș, a respins un șut cu capul în afara terenului, iar impactul a fost atât de puternic încât a avut nevoie de îngrijiri medicale.



"Înainte de meci, arbitrul mi-a spus că va vorbi doar cu căpitanii. A fost o fază în care jucătorul de la Argeș a fost lovit de minge, era să își dea autogol, iar mingea s-a dus în corner. L-am întrebat dacă nu este corner și mi-a dat galben.



Cred că ar trebui chemați și ei la interviuri. Noi nu putem să vorbim urât despre ei pentru că vom fi chemați la comisii. Eu, pentru acel galben, pot fi suspendat.



L-am întrebat frumos de ce nu e corner - mingea l-a lovit în față clar - și mi-a dat galben", a spus Larie, după Farul - FC Argeș 0-0.

