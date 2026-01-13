Ciprian Marica a dezvăluit costurile infernale pe care clubul lui Gică Hagi le suportă în aceste luni pentru a menține condițiile de la clubul din Constanța la standarde înalte, sume care ating praguri amețitoare.



Cu câteva zile înainte de reluarea campionatului, pe o vreme câinoasă care a pus stăpânire pe România, oficialii de la malul mării fac eforturi colosale pentru a asigura infrastructura necesară. Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul Constanța, a vorbit deschis despre povara financiară pe care o reprezintă întreținerea bazei sportive pe timp de iarnă, catalogând situația drept una „de domeniul fantasticului”.



Fostul internațional a explicat că lipsa oricărui ajutor sau facilități pentru cluburile sportive face ca facturile la utilități să explodeze în sezonul rece.



„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor”, a spus Marica pentru GSP.



„Doar gazul costă atât!”



Cifrele prezentate de fostul internațional sunt de-a dreptul șocante pentru nivelul fotbalului românesc. Doar pentru a menține gazonul și baza încălzite, „marinarii” scot din buzunar o avere în fiecare lună de iarnă.



„Încălzirea bazei sportive, a gazonului... Este un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar! Doar gazul costă atât, la o bază sportivă. E exagerat. Doamne ferește! Este enorm pentru un club din România”, a continuat fostul atacant.



În ciuda acestor „găuri” în buget provocate de iarnă, acționarul Marica a anunțat o veste bună pentru fani: Farul a încheiat anul 2025 pe profit. Acesta a menționat că banii nu sunt retrași de acționari, ci sunt reinvestiți integral în bugetul clubului, pentru a menține echilibru financiar.



„Suntem norocoși să vă anunțăm că și în anul 2025 am fost pe profit. Nu știu să vă spun acum suma exactă. Ne întindem cât ne este plapuma, ne păstrăm o mică rezervă, dar să nu vă imaginați că acționarii iau banii și pleacă acasă cu ei.



Banii se reinvestesc și rămân în club. Pe datele contabile și financiare rămâne un profit care este ulterior investit și cheltuit în bugetul clubului”, a mai afirmat acționarul Farului.

