Farul Constanța și FC Botoșani s-au întâlnit la Buftea, într-un duel de pregătire cu o săptămână înainte de reînceperea sezonului regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, FC Botoșani s-a impus cu 1-0, grație reușitei lui Andrei Dumiter din minutul 32 al confruntării



”Când vin transferurile la Farul?” Gică Popescu surprinde



Întrebat despre transferuri, Gică Popescu a explicat că Farul are un lot echilibrat și că nu trebuie musai ca echipa de la malul mării să efectueze mutări în perioada de mercato.



”(n.r. Când vin transferurile?) De ce trebuie să vină neapărat transferuri? Avem un lot echilibrat. Încercăm să mizăm mult mai mult pe tineri, așa cum o făceam în trecut. Dacă antrenorii solicită un anumit jucător pe o anumită poziție, luăm în considerare, dar deocamdată nu au fost astfel de cereri.



Dorim să intrăm în play-off în fiecare an. Avem același obiectiv. Suntem la șase puncte de locul 6. Atâta timp cât matematica ne permite, ne gândim la această performanță.



Nu este treaba mea cum joacă echipa. Ceea ce contează sunt rezultatele. Pentru public este frumos să fie o luptă strânsă la play-off, la retrogradare sau pentru locurile fruntașe. Sperăm în continuare la acest obiectiv. Ni-l dorim.



Este minimul pe care îl putem cere de la antrenor și de la echipă. Știți foarte bine că la Farul performanța este la nivel de normalitate. Asta ne dorim în fiecare an, accederea în play-off. De acolo orice este posibil.



Acesta a fost obiectivul pe care l-am trasat antrenorilor când au venit la cârma echipei. Nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a spus Gică Popescu.

Farul Constanța se află pe locul 10 în clasament cu 27 de puncte. După 21 de etape, formația dirijată de Ianis Zicu a bifat șapte victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și opt înfrângeri.

