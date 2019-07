Pique a cumparat si al doilea club! Fundasul Barcelonei a devenit patron la inca o echipa si are planuri mari pentru "viata de dupa Barca"

Gerard Pique a mai cumparat o echipa de fotbal.

Gerard Pique, fundasul de 32 de ani al Barcelonei, are doua echipe de fotbal in proprietate. El a cumparat FC Andorra in urma cu mai multa vreme, prin intermediul companiei numite Kosmos. El a achizitionat acum si 80% din pachetul de actini al formatiei Gimnastic Manresa, anunta presa spaniola.

Consiliul de administratie al Gimnastic Manresa a aprobat tranzactia, iar Pique a devenit actionar majoritar, cu 80% din drepturile clubului.

Gimnastic Manresa este o echipa micuta, care va functia ca academie a clubului FC Andorra, pe care Pique vrea sa-l duca pana in La Liga.

Potrivit MARCA, Pique isi doreste sa investeasca in urmatoarea perioada in infrastructura clubului Gimnastic Manresa si sa faca un teren nou, cu instalatie de nocturna.