Duminică a avut loc un meci amical între Farul și FC Botoșani, la Buftea, încheiat 1-0 pentru echipa din Moldova după reușita lui Andrei Dumiter din minutul 32

Îl contrazice Ianis Zicu pe Gică Popescu?! Antrenorul Farului vine cu o altă perspectivă după declarațiile președintelui



După meci, Gică Popescu a fost întrebat de reprezentanții mass-media când vin transferurile la Farul, iar președintele clubului de la malul mării a indicat că nu e musai ca echipa să realizeze mutări în această iarnă.



Tot după eșecul de la Buftea, Ianis Zicu, ”principalul” din Constanța, a ținut să puncteze faptul că și-ar dori transferuri ca să consolideze lotul grupării.



”Când ești antrenor, cu siguranță îți dorești jucători. Toți antrenorii vorbesc despre acest lucru. Dar trebuie să înțelegem și situația clubului și să fim pregătiți să lucrăm și în situații când nu pot veni foarte mulți jucători.



În vară, când am început acest sezon, acesta a fost lotul. În momentul respectiv am considerat că este de ajuns. Puteam să avem mai multe puncte în clasament cu acest lot și sunt convins că putem face puncte și în retur dacă nu mai vin jucători.



Timpul este scurt și, chiar dacă ar veni jucători, la noi ar fi jucători liberi sau care au jucat mai puțin la echipele lor și nu ar fi pregătiți să joace în primul meci. Timp nu există. Trebuie să obținem puncte încă de la primul meci și, dacă vom aduce vreun jucător care să ne ajute, cu atât mai bine.



Bătălia pentru play-off sperăm să o ducem și noi și să fim acolo până la final. Mai sunt nouă meciuri, dar trebuie să fim atenți la primul meci și să nu ne gândim mai departe”, a spus Zicu.

