Prima reactie a lui Contra dupa ce Dinamo a fost preluata de spanioli: "Nu e nicio sansa sa revin!" Mesajul pentru investitori

Ionut Negoita a batut palma cu Pablo Cortacero pentru vanzarea lui Dinamo.

Odata cu venirea investitorilor spanioli, s-a scris despre posibilitatea ca fostul selectioner al nationalei, Cosmin Contra sa fie numit antrenor principal al 'cainilor'.

Contra, care se afla la Lisabona pentru fazele finale din Champions League, in calitate de reprezentant UEFA a raspuns imediat si a pus capat zvonurilor.

"Deocamdata nu e nicio sansa sa revin. Atata timp cat nu exista o oferta, nu pot sa spun ca exista sanse. Pana astazi, nu am avut o oferta prin care sa se spuna ca ma doresc la Dinamo. Au fost ceva discutii in urma cu o luna si jumatate, iar eu le-am spus ca daca preiau Dinamo si sunt seriosi eu sunt dispus sa discut cu ei. Eu stiu ca ei isi doresc un club serios, daca sunt seriosi si chiar vor sa faca treaba, atunci e interesant sa poti sa faci un proiect de la zero cu niste oameni care pot face performanta.

Eu cred ca suporterii sunt langa echipa si au demonstrat in ultimii doi ani ca adevaratii suporteri se vad la greu, nu cand lucrurile sunt pe un fagas normal. Suporterii lui Dinamo pentru mine au fost niste eroi in ultii doi ani, in felul in care s-au mobilizat, in felul in care au ajutat echipa, pentru ca au inteles ca acest ajutor este mai important ca niciodata.Este un moment istoric si proiectul pe care il vor (n.r. investitorii) la Dinamo va fi unul extraordinar.

Trebuie sa fie organizati. Nu vor fi probleme de ordin financiar, din ce stiu eu. In primul an proiectul sportiv nu va fi la nivelul acestui club, pentru ca e foarte greu acum, nu e usor sa aduci 10-15 jucatori sa ii integrezi in tot ceea ce inseamna Dinamo, sa inchegi o echipa care sa aiba rezultate", a spus Cosmin Contra pentru ProSport.