Incepe pregatirea pentru noul sezon la Dinamo! "Cainii" se vor reuni sub comanda lui Multescu! "Imi voi prelungi contractul, e o chestiune de ore!"

Dinamo se va reuni maine la baza de la Saftica de la ora 17:00.

Momentan, situatia de la Dinamo este incerta. Daca vor cumpara clubul, spaniolii isi doresc sa-l puna pe banca tehnica pe Cosmin Contra, antrenor liber de contract. Avand in vedere ca noul sezon bate la usa, Gigi Multumescu va conduce maine totusi pregatirea de la Saftica.

"Smurdul" a fost adus in finalul sezonului trecut, pentru a o salva pe Dinamo de la retrogradare. Acesta a condus echipa in victoria cu 3-1 contra celor de la Clinceni si in remiza incheiata, scor 1-1, cu Viitorul. Antrenorul spune ca va continua inca un sezon in "Stefan cel Mare".

"Imi voi prelungi contractul cu Dinamo. Incă nu am semnat, dar este o chestiune de ore, de zile poate. Nu am nicio problema. O sa vedem ce va fi in continuare, ne-am apucat de treaba pentru noul sezon. Au plecat niste jucatori si trebuie sa ne miscam rapid pe piata transferurilor. Am discutat sa intarim echipa, o sa vedem. Nu va pot spune mai multe acum, dar trebuie sa ne pregatim bine, pentru ca inceputul de sezon e aproape", a declarat Gigi Multescu la Fanatik.