Extrema dreapta de la Liverpool, Mohamed Salah, este o țintă pentru cluburile din Saudi Pro League, a confirmat directorul executiv al forului, Omar Mugharbel.

Mohamed Salah, ținta cluburilor din Saudi Pro League

Jucătorul în vârstă de 33 de ani a fost exclus din lotul care a făcut deplasarea la Inter Milano pentru victoria de marți cu 1-0 în Liga Campionilor, după ce a intrat într-un conflict public cu antrenorul Arne Slot și cu șefii clubului.

După remiza de sâmbătă, scor 3-3, cu Leeds în Premier League, Salah a declarat că a fost găsit țap ispășitor pentru forma slabă a lui Liverpool și că relația sa cu antrenorul Slot s-a deteriorat.

Deși antrenorul echipei „Reds” a negat acest lucru și a spus că Salah ar putea reveni, Mugharbel a declarat că formațiile din Arabia Saudită sunt dornice să-l transfere pe internaționalul egiptean.

Omar Mugharbel: „Salah este o țintă”

Vorbind la Summitul Mondial al Fotbalului de la Riyadh, Omar Mugharbel a transmis, conform BBC: „Mohamed Salah este binevenit în Saudi Pro League, dar cluburile sunt responsabile pentru negocierile cu jucătorii. Cu siguranță Salah este o țintă”.

În același timp, au existat deja informații despre faptul că Salah, care a semnat o prelungire a contractului pe doi ani în aprilie, ar putea părăsi clubul de pe Anfield în ianuarie.

Interesul saudit pentru Salah este cunoscut de mult timp, o ofertă de 150 de milioane de lire sterline de la Al-Ittihad fiind respinsă de Liverpool în septembrie 2023.

De data aceasta însă este prima dată când un oficial al ligii saudite, Omar Mugharbel, a vorbit public despre jucător de la conflictul declanșat în vestiarul „cormoranilor”.

