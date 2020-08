Transferul lui Lautaro Martinez de la Inter la Barcelona, BLOCAT! Agentul jucatorului: "Mai are trei ani de contract cu Inter si e bine unde este"

Lautaro Martinez ar putea sa prinda un super transfer pe Camp Nou.

Barcelona isi doreste sa-l aduca pe argentinianul de 22 ani in atac alaturi de Messi si Suarez. Pentru a realiza acest transfer, catalanii trebuie sa bage mana adanc in buzunar pentru a plati suma ceruta de Inter Milano. Conducerea de pe Camp Nou si-a propus sa vanda din jucatorii de atac pentru a-i putea face loc tanarului argentinian, anunta Sport.es.

Agentul fotbalistului, ALberto Yaque, a transmis ca acesta va ramane momentan la formatia italiana, concentrandu-se foarte mult pe Europa League.

"Lautaro mai are trei ani de contract cu Inter si e bine unde este. Lautaro e inca in Europa League si sper ca Inter sa intre in finala. Asta e cel mai important acum”, a declarat acesta, citat de aceeasi sursa.

64 de milioane de euro este cota de piață a lui Lautaro Martinez, conform Transfermarkt.