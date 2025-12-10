FCSB, decimată înaintea meciului cu Feyenoord! MM Stoica a dezvăluit situația incredibilă

Roș-albaștrii se află pe locul 31 în clasamentul fazei ligii din Europa League și au doar trei puncte după cinci partide.

Partida FCSB - Feyenoord, din runda a șasea din Europa League , va avea loc joi, de la ora 22:00

Mihai Stoica: „Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă”

FCSB are probleme mari la nivelul jucătorilor disponibili pentru meciul de pe Arena Națională, iar Mihai Stoica a dezvăluit că roș-albaștrii vor avea doar 14 jucători în lot pentru partida cu olandezii.

Președintele Consiliului de Administrație a vorbit și despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League ale FCSB-ului și a îi este clar că formația campioană a României trebuie să își câștige toate cele trei meciuri rămase.

„Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să bați toate echipele ca să câștigi. Dacă bați Feyenoord în condițiile astea, orice e posibil.

Poți să bați și la Zagreb, poți să o bați și pe Fener, dar șansele sunt minime. A fost o echipă anul trecut care a rămas acasă cu 11 puncte. Cu 10 puncte nu te califici”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Feyenoord se află pe locul 30 în clasamentul din Europa League și sunt la egalitate de puncte cu FCSB.

Aproximativ 235 de milioane de euro este cota lotului formației din Olanda, în timp de roș-albaștrii sunt cotați la aproximativ 48 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

