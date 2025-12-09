Doliu în Franța! Fostul internațional cu prezențe la Mondial a murit la doar 45 de ani: „A fost iubit mult”

Ludovic Assémoassa, fost fundaș format la academia celor de la Olympique Lyon și internațional togolez, s-a stins din viață prematur, la vârsta de 45 de ani.



Anunțul sfâșietor a fost făcut chiar de clubul care l-a format. OL a transmis un mesaj emoționant pe platforma X, omagiindu-l pe cel care, deși nu a apucat să joace pentru echipa mare a „leilor”, a rămas un nume respectat în comunitatea fotbalistică din Hexagon.



„Ludovic Assémoassa, copil al Academiei, internațional togolez, ne-a părăsit. Pretutindeni pe unde a jucat sau a antrenat, Ludovic a fost apreciat de toată lumea. A fost iubit mult. Familiei sale, prietenilor săi, clubului său Lyon - La Duchère, Olympique Lyonnais le transmite cele mai sincere condoleanțe”, a scris gruparea franceză în comunicatul oficial.

