Doliu în Franța! Fostul internațional cu prezențe la Mondial a murit la doar 45 de ani: „A fost iubit mult”

Veste tragică în fotbalul francez în această după-amiază de marți.

Ludovic Assémoassa, fost fundaș format la academia celor de la Olympique Lyon și internațional togolez, s-a stins din viață prematur, la vârsta de 45 de ani.

Anunțul sfâșietor a fost făcut chiar de clubul care l-a format. OL a transmis un mesaj emoționant pe platforma X, omagiindu-l pe cel care, deși nu a apucat să joace pentru echipa mare a „leilor”, a rămas un nume respectat în comunitatea fotbalistică din Hexagon.

„Ludovic Assémoassa, copil al Academiei, internațional togolez, ne-a părăsit. Pretutindeni pe unde a jucat sau a antrenat, Ludovic a fost apreciat de toată lumea. A fost iubit mult. Familiei sale, prietenilor săi, clubului său Lyon - La Duchère, Olympique Lyonnais le transmite cele mai sincere condoleanțe”, a scris gruparea franceză în comunicatul oficial.

Coșmarul trăit la Cupa Mondială din 2006

Născut la Lyon, Assémoassa a fost nevoit să părăsească „cuibul” pentru a se afirma. A avut o carieră consistentă în Ligue 2, unde a bifat 121 de meciuri pentru Clermont, înainte de a încerca experiența spaniolă la Ciudad Murcia și Granada.

Momentul de glorie al carierei sale a coincis însă cu o dramă personală. Selecționat în naționala statului Togo pentru Cupa Mondială din 2006, fundașul a fost titular în meciul de deschidere împotriva Elveției. Visul mondial s-a frânt brusc în acea partidă, când a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate la genunchiul drept. Acea accidentare teribilă l-a scos din circuit și l-a privat de șansa unică de a juca împotriva Franței lui Zidane în faza grupelor, scrie RMCsport.


După retragere, Ludovic nu a putut sta departe de fenomen. A îmbrățișat cariera de antrenor la Lyon-La Duchère, preluând echipa în vara lui 2023. Sub comanda sa, formația a reușit un parcurs spectaculos în Cupa Franței, eliminând echipe mult mai bine cotate, precum Bastia, înainte de a părăsi banca tehnică în 2024.

