"E jumatate roman, jumatate spaniol! Il vad acolo!" Totul pe mana lui Contra! Fostul selectioner este asteptat sa vina la Dinamo: "A fost cel mai aproape de TITLU!"

Cosmin Contra este principala tinta a spaniolilor dupa ce au preluat pachetul majoritar de actiuni al clubului Dinamo.

Spaniolii reprezentati de Pablo Cortacero vor sa il aduca pe Cosmin Contra pe banca echipei Dinamo. Acesta a declarat dupa ce a batut palma cu Ionut Negoita ca are un precontract semnat cu fostul selectioner al Romaniei, iar in cazul in care tranzactia se finalizeaza, ceea ce s-a si intamplat, va veni la echipa.

Ioan Andone, fost antrenor in Stefan cel Mare, crede in varianta Contra la Dinamo si spune ca ar fi cea mai buna alegere in acest moment. Relatiile apropiate pe care le are Contra cu fotbalul spaniol ar produce o chimie perfecta cu noii investitori. Contra a evoluat o buna bucata de vreme in Spania ca jucator, dar si antrenat echipe ca Fuenlabrada, Getafe sau Alcoron, il fac pe 'Gurita' alegerea perfecta pentru clubul din Stefan cel Mare.

"Poate sa fie. In ultimii sase ani, Contra a fost cel mai aproape de titlu. A terminat pe locul 3 si, daca nu il egala Craiova, era campion. Eu il vad, pentru ca are dorinta. A plecat de la echipa nationala cum a plecat, nu cred ca nu ar vrea o revansa. Si Contra a si jucat la Dinamo, il identifici. Acum, spaniolii... iti dai seama, vorbesc aceeasi limba. Contra e jumate roman, jumate spaniol. Il vad acolo. Dar nu poti sa stii", a declarat Ioan Andone pentru Telekom Sport.

Cosmin Contra a mai antrenat-o pe Dinamo in 2017, iar la finalul sezonului de atunci Dinamo termina pe 3, cu doar 4 puncte in spatele liderului Viitorul.