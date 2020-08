Pleaca sau nu Albu la FCSB? Chiajna a primit o noua oferta din partea lui Becali: "Am primit o contraoferta de imprumut si 50.000 de euro"

Concordia Chiajna este foarte aproape sa-i dea drumul lui Alexandru Albu la FCSB.

Alexandru Albu (26 de ani) este dorit cu insistenta de FCSB. In acest sens, Gigi Becali a facut o noua oferta ilfovenilor. Acesta vrea sa-l imprumute pentru un sezon in schimbul sumei de 50.000 de euro, iar daca il pastreaza, le ofera 20% dintr-un viitor transfer celor de la Chiajna.

Presedintele Chiajnei isi doreste sa obtina pe fundasul central suma de 400.00 in transe sau 300.000 pe loc.

"Noi am cerut o suma de 150.000 de euro pentru Alex Albu, platibila acum sau alta data, cand au bani. Iar daca va convinge si va ramane pentru inca un sezon, am cerut inca o diferenta de 250.000 de euro.

Sau 300.000 de euro daca vor sa-l transfere astazi, definitiv. Am primit o contraoferta de imprumut si 50.000 de euro platibili anul viitor, dacă il pastreaza, plus 20% dintr-o eventuala revanzare. Albu are o dorinta foarte mare sa ajunga departe, il cunosc bine", a declarat Cristian Tanase la GSP.

500.000 de euro este cota de piata a lui Albu conform Transfermarkt.