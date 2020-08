HAOS la CFR Cluj! Un jucator a FUGIT de la echipa si a mintit ca e liber de contract! Clubul se pregateste de proces la FIFA

Campioana Romaniei ar avea probleme serioase dupa ce un jucator a fugit.

Kevin Boli, unul dintre preferatii lui Dan Petrescu a inceput sa negocieze cu Samsunspor dupa ce a anuntat ca este liber de contract, insa toata situatia ar putea ajunge sa se rezolve la FIFA.

Fundasul si-a prelungit contractul cu CFR, dupa ce ardelenii i-au activat clauza de transfer definitiv de la Guizhou. Boli fusese de acord cu transferul, insa nu s-a mai prezentat la antrenamente de duminica, iar luni a mers in birourile din Gruia pentru a anunta ca vrea sa plece, iar conducerea l-ar fi refuzat, anunta Gazeta Sporturilor.

Boli ar fi negociat cu Samsunspor pe ascuns si le-ar fi transmis oficialilor turci ca este liber de contract si poate semna cu oricine. Presedintele clubului a anuntat transferul in presa locala, insa CFR Cluj a reactionat rapid.

Gruparea din Gruia a trimis o notificare catre turci prin care anuntau ca Boli are contract pe urmatorii doi ani cu clubul. Oficialii lui Samsunspor au trimis un raspuns prin care anuntau ca nu intentionau sa 'fure' jucatorul.

Boli continua sa lipseasca de la antrenamentele echipei, motiv pentru care CFR Cluj se pregateste sa faca o plangere catre FIFA, in care acuza clubul din Turcia de negociere ilegala cu fotbalistul aflat sub contract. In cazul in care ardelenii au castig de cauza, Boli risca suspendarea din activitate pentru o perioada de doi ani.