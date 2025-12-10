La câteva luni după ce a fost achitat definitiv de acuzaţiile de corupţie, într-un dosar care îl implică şi pe Sepp Blatter, Michel Platini a depus o plângere pentru defăimare publică împotriva a 3 foşti membri FIFA, a dezvăluit miercuri Le Parisien, citat de News.ro.

Nou scandal cu Michel Platini în prim-plan

Michel Platini (70 de ani) a depus, la sfârşitul lunii noiembrie, o plângere pentru defăimare publică împotriva a 3 foşti oficiali FIFA şi a unei a patra persoane, membru al unei instituţii judiciare elveţiene.

Această plângere, cu Platini în calitate de parte civilă, a fost depusă la Tribunalul Judiciar din Paris de către avocaţii săi, Basile Ader şi Najwa El Haïté.

Platini acuză declaraţii făcute publice împotriva sa de 3 foşti oficiali FIFA şi de această a patra persoană, care ar fi fost făcute în 2015 şi 2016, în timpul interviurilor acordate publicaţiilor franceze şi internaţionale şi în comunicate de presă.

„Cazul Platini” a pornit de la o controversă desfășurată în 2011

„Cazul Platini” a început în urmă cu 10 ani şi s-a bazat pe o presupusă plată „nelegală” către Platini la începutul anului 2011, de 2 milioane de franci elveţieni (1,8 milioane de euro la acea vreme), cu acordul lui Sepp Blatter, fost preşedinte al FIFA.

Plata era justificată de munca de „consultanţă tehnică” desfăşurată de Platini pentru FIFA între 1998 şi 2002. Cei doi foşti lideri ai fotbalului internaţional, care au fost urmăriţi în special pentru „fraudă”, au beneficiat în cele din urmă de principiul „in dubio pro reo” în judecarea acestui caz.

Acest principiu, care se traduce „în caz de îndoială, pentru acuzat”, este un principiu fundamental al dreptului penal care stipulează că, dacă există o îndoială rezonabilă cu privire la vinovăţia unei persoane, aceasta trebuie să fie interpretată în favoarea acuzatului, ducând de obicei la achitare sau la o hotărâre mai blândă, derivând din prezumţia de nevinovăţie.

