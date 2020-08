Il demite Cortacero pe "Smurdul"? Gigi Multescu, resemnat dupa sosirea spaniolilor: "Mai am contract pana pe 15 cu drept de prelungire, dar acuma..."

Gigi Multescu (68 de ani) a condus astazi doua antrenamente din postura de antrenor oficial al lui Dinamo.

Dupa ce a condus astazi doua antrenamente cu echipa lui Dinamo, Gigi Multescu a aflat de vanzarea clubului catre spaniolii care s-au inteles cu Ionut Negoita. "Smurdul" s-a aratat bucuros de noua veste, insa este resemnat in ceea ce priveste viitorul sau pe banca tehnica a "cainilor". Acesta spune ca va da totul pana in momentul in care nu va mai fi dorit.

"Nu am semnat inca. Am avut doua antrenamente azi, am auzit putin si am mai si vorbit la telefon. Am vorbit cu Bogdan Balanescu si mi-a spus sa ma ocup in continuare de echipa. Ma ocup pana o sa imi spuna sa nu mai fac asta. Mai am contract pana pe 15 cu drept de prelungire, dar acuma... Am tot zis ca prelungim si nu am mai prelungit. Am negociat, dar era seara. Sper sa nu se intample nimic care sa ma afecteze. Eu sunt la dispozitia clubului.



Interesant este ca nu am mai vorbit cu domnul Talnar de vreo 3-4 zile, dar probabil a fost ocupat cu treaba asta. Noul proprietar sigur poate sa isi aleaga staff-ul tehnic, e logic. Cine da bani poate sa puna pe cine vrea.

Echipa lucreaza, e pe drumul bun. Pana la ora jocului eu cred ca va fi in mare masura pregatita. Lucrurile merg foarte bine.

Clar ca ma bucur ca a avut loc aceasta tranzactie. Important e ca Dinamo sa faca performanta.

Ar fi bine sa colaboreze cu suporterii cred eu. Au o organizatie foarte bine pusa la punct, au avut o contributie decisiva la salvarea echipei. E clar ca pana acum colaborarea cu DDB a fost benefica, nu vad de ce nu ar fi si in continuare.

E clar ca ei daca vor aduce jucatori spanioli, vor fi titulari toti. Jucatori care sa ii ajute sa faca performante. Iar din cei pe care i-am adus eu, probabil daca au nevoie de ei, sa evalueaze. Ei pot sa fie castigatori din toata afacerea asta, sa foloseasca si spanioli si romani, si sa gaseasca formula castigatoare.

Am avut discutii cu jucatori si am ajuns la o intelegere, dar nu a fost inca parafata", a declarat Gigi Multescu la Digi Sport.

"Smurdului" ii expira contractul peste 2 zile:

"O sa vedem, poate imi gasesc si eu ceva. Daca nu, sa fim sanatosi".