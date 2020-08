DUBLA LOVITURA data de Sepsi in aceeasi zi! Aduc un portar crescut de Real Madrid: "Maine vom semna contractul!"

Sepsi a anuntat astazi oficial transferul lui Adnan Aganovic, fost jucator la FCSB, iar acum sunt gata sa dea o noua lovitura.

Sepsi pare hotarata sa prinda playoff-ul in noul sezon din Liga 1 si se misca rapid pe piata transferurilor. Dupa ce au anuntat ca l-au adus pe Adnan Aganovic (32 de ani), Sepsi il vor aduce si pe Jesus Fernandez, portar de 32 de ani.

Jesus Fernandez a fost crescut de Real Madrid si a jucat 2 meciuri chiar si pentru echipa mare 'galacticilor'. In prezent este la CFR Cluj, unde mai are contract pana in 2021, insa Florin Vulturar, impresarul fotbalistului, anunta ca acesta va semna cu Sepsi:

"Maine vom semna cu Sepsi. Fernandez este un portar de mare valoare, care are ceva de demonstrat in Romania si cu siguranta va ajuta echipa sa-si asigure obiectivul, adica intrarea in playoff", a declarat Florin Vulturar pentru Fanatik.

Cota de piata a lui Jesus este de 150.000 de euro, potrivit Transfermarkt. In cariera a mai jucat la Numancia, Levante, Granada, Cadiz, Leonesa si Panetolikos.