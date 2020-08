Boli nu poate pleca liber de contract de la CFR! "Am platit bani pe el si este jucatorul nostru 

Dupa ce au castigat campionatul, "feroviarii" au ramas fara 5 jucatori: Giedrius Arlauskis, Cristi Manea, Yacouba Sylla, George Tucudean si Lacina Traore.

In presa din Turcia au aparut informatii ca fundasul CFR-ului este dorit de Samsunspor, echipa nou promovata.

Oficialul de la CFR, Bogdan Mara, o oferit detalii despre situatia lui Kevin Boli. Acesta a declarat ca CFR are o oferta din Turcia pentru el, dar echipa lui Dan Petrescu nu ar dori sa il vanda.

"Deocamdata am pierdut cativa jucatori, si-au terminat contractul cu noi. Inca nu am avut timp sa aducem altii noi in locul lor. Pregatirea nu este asa cum si-ar fi dorit Dan Petrescu pentru ca il stiti foarte bine pe Dan, e un antrenor caruia i-ar placea sa aiba o perioada de pregatire sa faca un cantonament, doua.

Boli are din cate am inteles eu o ferta din Turcia. Sa vedem despre ce este vorba. Asteptam sa vedem ce oferta i se face clubului CFR, iar daca o consideram acceptabila, o vom lua in considerare. Boli este jucatorul CFR-ului, pe urmatorii doi ani de zile si va ramane jucatorul nostru. Noi l-am cumparat din China, am platit bani pe el si este jucatorul CFR-ului. Am platit 400-500 de mii de euro. O suma considerabila si de asta nu suntem dispusi sa ne despartim de Boli in orice conditii. E un jucator important pentru noi. Nu cerem o suma mare, dar noi nu vrem sa ne despartim de Boli", a declarat Bogdan Mara pentru DigiSport.