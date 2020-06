Prima reactie a lui Andrei Marc dupa ce a fost testat pozitiv cu Covid-19: "E real, stau de 5 zile in spital!" Ce tratament primeste fostul jucator al FCSB-ului

Marc a oferit prima reactie dupa ce a fost confirmat pozitiv cu Covid-19. Fundasul a vorbit despre simptomele pe care le-a avut si despre tratamentul pe care il primeste in prezent. Marc ii avertizeaza pe cei care inca mai au dubii despre noul coronavirus si spune ca totul este cat se poate de real:

"Ma simt foarte bine. Nu, am avut luni o durere de cap si atat. Am facut doua teste, iar la al treilea am iesit pozitiv. Primesc la 12 ore un antibiotic si un paracetamol. M-au sunat fosti colegi care nu prea credeau in acest virus si acum au inceput sa creada.

Sincer, e plictisitor sa stai in spital, nu prea ai ce face. Nu ai voie sa iesi nicaieri. Sincer, coronavirusul este real, ca stau de 5 zile in spital. Daca nu ma omoara virusul, ma omoara plictiseala", a spus Marc pentru Antena Sport.

Marc a fost imprumutat de FCSB de la Chiajna in august 2019, insa dupa doar doua meciuri jucate, Gigi Becali l-a dat afara.