Planic, ATAC TOTAL la FCSB! Fundasul vrea sa ii dea LOVITURA FATALA lui Becali! Ce a cerut la proces sarbul

Scandalul dintre Bogdan Planic si FCSB continua sa ia proportii, iar fundasul sarb vrea sa ia masuri impotriva ros-albastrilor.

Continua scandalul in tabara FCSB, dupa ce Planic a plecat in Serbia, ignorand mesajele prin care i se cerea sa se intoarca la antrenamente. Cele doua parti vor merge in instanta, iar amenintarile sunt mai dure ca niciodata.

Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca echipa care il vrea pe Planic trebuie sa ii plateasca 10 milioane de euro clauza de reziliere, iar acum sarbul se pregateste de o noua lovitura pentru ros-albastri.

Conform Gazetei Sporturilor, Planic are doua solicitari clare in procesul cu echipa lui Gigi Becali, una dintre ele afectand serios clubul in cazul in care va avea castig de cauza.

Fundasul si-a reziliat contractul pe motiv ca nu si-a primit salariile pe lunile aprilie, mai si o parte din martie, iar in litigiul de la FIFA, cere sa primeasca toti banii, inclusiv luna iunie, ultima pe care o avea din contract. Suma totala se ridica la 53 000 de euro net, iar Gigi Becali ar fi nevoit sa plateasca 93 000 de euro brut, daca va pierde procesul.

Cea de-a doua solicitare a lui Planic este cea mai serioasa pentru FCSB, care ar putea afecta clubul. Conform sursei citate, in deschiderea procesului, sarbul a cerut si sanctionarea clubului. Fundasul vrea ca FCSB sa nu poata legitima fotbalisti noi cel putin intr-o fereastra de transferuri. Asta ar putea insemna ca ros-albastrii sa nu poata aduce niciun jucator pentru sezonul urmator, lucru care ar fi o adevarata problema, tinand cont de problemele de lot de la club.