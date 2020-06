Astra Giurgiu – FCSB, LIVE de la ora 20:00 | Echipa lui Vintila se poate apropia la 6 puncte de liderul CFR in cazul unei victorii 

Echipa patronata de Gigi Becali ramane in lupta pentru titlu dupa victoria oltenilor in fata lui CFR cu 3-2.

Daca FCSB va reusi sa castige la Giurgiu, echipa lui Bogdan Vintila se va apropia la 6 puncte de CFR Cluj.

FCSB se confrunta in continuare cu accidentarile din lot. De la echipa vor lipsi oameni de baza precum: Florinel Coman , Lucian Filip, Dragos Nedelcu sau Razvan Oaida. Chiar daca in meciul contra lui Gaz Metan, Denis Man a fost schimbat in minutul 58, fostul jucator de la UTA s-a recuperat si va juca cu Astra.

Man a fost menajat in meciul din Cupa Romaniei, contra lui Dinamo, castigat de ros-albastrii cu 3-0.

Situatia Astrei este incercta, cel putin pana la deciza TAS in legatura cu participarea in cupele europene. Echipa lui Bogdan Andone este pe locul 5 in clasament cu 25 de puncte, iar o eventuala victorie in fata FCSB-ului o poate urca pana pe locul 3.