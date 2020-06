Dumitru Dragomir arunca cu sageti catre Becali: "Planic la Craiova e necesar! Cum sa il piarda FCSB?!" 

Bogdan Planic a decis sa plece de la FCSB.

Fostul sef de la LPF, Dumitru Dragomir, nu este multumit de modul cum a procedat finantatorul FCSB-ului in cazul fundasului sarb.

De asemenea, "Oracolul din Balcesti" nu intelege cum FCSB a putut renunta la unul dintre cei mai buni aparatori din Liga 1.

"Craiova a fost formidabila, e seriozitate. Cartu are o minte cat jumatate de oras, Bergodi este un antrenor serios, iar echipa are 4 – 5 jucatori de valoare. E foarte necesar Planic la Craiova, e fotbalist foarte bun. Cum sa il piarda FCSB? E cel mai bun de acolo. Asa a inteles Gigi Becali capitalismul, oricum nu am mai vorbit cu el de la nunta fiicei sale", a declarat Dragomir pentru ProSport.

Mitica Dragomir avut cuvinte de lauda si despre Arlauskis si Paun de la CFR Cluj.

"Daca bate FCSB va intra iar pe turnanta. Vai de mine! Mai sunt 5 meciuri importante, dar cand ai pierdut puncte e greu sa-ti revii. Acum vreau sa il vad pe Dan Petrescu cum redreseaza echipa pentru ca e in corzi. La CFR functioneaza doar doi jucatori: Arlauskis si Paun. Arlauskis e de o mare valoare", a spus fostul sef de la LPF.

Craiova a castigat ieri cu 3-2 in fata lui CFR si a relansat lupta pentru castigarea campionatului, fiind la doar un singur punct de "feroviari".