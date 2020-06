O legenda a Craiovei trage semnalul de alarma dupa victoria cu CFR: "Eu nu as exclude nici FCSB pentru ca din pozitia de outsider pot face surprize"

Universitatea Craiova a reusit sa se impuna in fata lui CFR cu scorul de 3-2 si s-a apropiat la un singur punct de campioana Romaniei.

Legenda "Craiovei Maxima", Aurel Ticleanu, a vorbit despre sansele Universitatii la castigarea titlului dupa 30 de ani de asteptare.

El a declarat ca oltenii trebuie sa fie atenti deoarece au lot tanar fara experienta, iar de cele mai multe ori experienta bate tineretea.

"Inca o data vreau sa atrag atentie ca la o astfel de presiune experienta bate tineretea. Cei de la Craiova sunt convins ca stiu acest lucru si isi vor lua niste masuri ca sa castige tot pana la final. Nu va fi deloc usor si bravo Craiovei ca a relansat campionatul", a spus fostul international roman.

De asemenea, el nu o exclude nici pe FCSB din lupta pentru castigarea titlului

"Eu nu as exclude nici FCSB pentru ca din pozitia de outsider pot face surprize. FCSB joaca cu Craiova, joaca cu CFR Cluj. Stim deja ca exista un complex al Craiovei cu FCSB nu ii mai bate de 20 de ani. Eu as fi foarte atent in continuare, si mi-as dori ca oltenii sa castige titlul pentru ca 30 de ani inseamna mult", a spus Aurel Ticleanu pentru PROX.