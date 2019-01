Prima reactie a lui Andrei Cristea dupa ce a semnat cu Craiova! De ce nu a mers la FCSB: "N-am niciun regret!"

Andrei Cristea este noul jucator al celor de la Universitatea Craiova.

Andrei Cristea a ajuns la Universitatea Craiova in aceasta iarna, oltenii trimitandu-i sub forma de imprumut pe Florin Gardos si Burlacu la Poli Iasi. Atacantul de 34 a vorbit dupa mutarea anuntata in exclusivitate de Sport.ro.

"Ma bucur ca s-a realizat acest transfer, este un pas mare pentru mine. Ajung la o echipa mare, cu pretentii, care se bate la campionat si la cupa. Sunt bucuros si vreau sa inscriu multe goluri.



A fost interes din partea celor de la FCSB, au fost niste discutii, dar acum este tardiv sa mai vorbim despre alta echipa. Sunt cu gandul si sufletul la Craiova. Ma bucur ca oamenii de la Iasi m-au inteles si sper acum sa ne indeplinim obiectivele la Craiova.



Craiova a fost clubul cel mai hotarat. Mi s-au parut cei mai corecti in aceste negocieri si i-am apreciat foarte mult. Nu vreau sa mai vorbesc despre alta echipa, e un capitol inchis pentru mine. A fost o perioada agitata, nu e usor sa gestionezi un astfel de moment, dar de azi sunt jucatorul Craiovei si imi doresc sa confirm. Nu am niciun regret ca nu am ajuns la FCSB. Ma bucur ca am semnat cu Craiova" a spus Andrei Cristea.