Cum l-a pierdut FCSB pe Andrei Cristea! "Noi le-am spus care sunt pretentiile noastre" Detaliile transferului ratat de Becali

Andrei Cristea a devenit astazi jucatorul Universitatii Craiova

Universitatea Craiova a oficializat astazi transferul lui Andrei Cristea. Oficialii din Banie s-au inteles cu Politehnica Iasi pentru transferul atacantului de 34 de ani, dorit si de Gigi Becali la FCSB.

Adrian Ambrozie, presedintele iesenilor a explicat motivele pentru care Andrei Cristea nu a mai ajuns la formatia ros-albastra: "Am avut o intelegere cu el, ca atunci cand primeste o oferta sa fie lasat sa plece. A venit acel interes al FCSB, pentru a sti care sunt conditiile transferului. Noi le-am spus la vremea respectiva care sunt pretentiile noastre, iar ei au spus ca vor reveni cu un raspuns. Nu am mai primit nimic de atunci, asa ca primul venit a primit un raspuns pozitiv din partea noastra.

A fost o cerere de natura financiara pe care am facut-o catre FCSB. Am vrut sa stingem o datorie de la transferul lui Qaka. Eram deschisi pentru orice alta varianta. Cum nu a venit, a aparut acest interes al Craiovei si am zis ca facem o afacere buna", a spus Ambrozie la DigiSport.

Acelasi Adrian Ambrozie a dezvaluit ca Universitatea Craiova l-a dorit pe atacant si in urma cu un an si jumatate: "Andrei Cristea a fost dorit de Craiova si acum un an si jumatate, cand a venit Stoican. Am convenit sa ramana la Iasi si sa ajute echipa nou-formata. A dat dovada de caracter, a ramas langa noi si ne-a ajutat sa ducem echipa in play-off", a concluzionat presedintele de la Iasi.

In schimbul lui Andrei Cristea, Craiova i-a imprumutat la Poli Iasi pe Florin Gardos si Andrei Burlacu.