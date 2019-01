Andrei Vlad a plecat de la FCSB! Unde a ajuns "Messi" al portarilor dupa ce a fost trimis "sa apere"

FCSB a mai trimis un jucator sub forma de imprumut.

Andrei Vlad a fost imprumutat pana in vara la Dunarea Calarasi, la fel ca tanarul Ianis Stoica. Teja are nevoie de un portar acum, iar Razvan Pleasca ar putea fi solutia. FCSB ramane cu Balgradean si un alt tanar jucator, Razvan Ducan, luat si el in cantonamentul din Spania.

Duckadam subliniaza importanta unui transfer pentru FCSB pentru postul de portar.

"Intrebarea pe care mi-o pun eu e ce facem cu postul de portar. Am inteles ca Andrei Vlad a fost imprumutat la Dunarea Calarasi. Trebuie sa vina un portar. Acolo vad eu o problema. Acum rezerva e un copil de la tineret, care e prea tanar. Cred ca acolo avem nevoie. Ma gandesc ca in situatia in care l-au imprumutat sau o sa-l imprumute au deja un plan.

Daca ai reusi, ar trebui sa aduci un portar cu experienta. Dar care sa fie la un moment dat dispus sa fie si rezerva. Cred ca s-a renuntat prea usor la Stancioiu. Cred ca era bun. Nu cred ca avea probleme sa fie rezerva. Plus ca puteai sa-l folosesti oricand, era un portar cu exeprienta, care nu avea nevoie de foarte multe meciuri, cum avea nevoie Andrei Vlad”, a spus Helmuth Duckadam la Digi.

FCSB si Dunarea Calarasi vor fi adversare in primul meci oficial din 2019.

"MM mi-a zis ca trebuie sa luam portar, Vlad trebuie sa mearga imprumut sa apere, trebuie sa joace", spunea Becali recent.

Andrei Vlad a fost criticat intens dupa ce a gresit in meciul cu Rapid Viena din Europa League. Becali a cerut titularizarea lui Vlad si sezonul trecut, insa tanarul portar a comis mai multe erori.