EXCLUSIV! Craiova, lovitura pentru Becali! Jucatorul dorit la FCSB ajunge pe Oblemenco

Gigi Becali a vrut sa transfere un atacant la FCSB in aceasta iarna.

Craiova e aproape sa dea o lovitura pe piata transferurilor in aceasta iarna. Oltenii au batut palma cu Poli Iasi pentru transferul lui Florin Gardos, iar in schimbul fundasului l-au cerut pe Andrei Cristea, jucator dat ca si transferat de Becali la FCSB.

Cum Gardos a fost deja prezentat la Iasi, mutarea lui Cristea la Craiova e doar o chestiune de timp.

Becali a anuntat inainte de meciul cu CFR din decembrie ca Andrei Cristea este ca si transferat, apoi insa a dat inapoi si a spus ca s-a lovit de lupta interna din conducerea moldovenilor.

Becali a fortat transferul lui Cristea pentru experienta atacantului, dar si pentru ca incearca sa-l vanda pe Gnohere in tarile arabe. Raul Rusescu ar ramane singurul atacant din lotul lui Teja daca transferul lui Cristea pica.

Cristea le ceruse sefilor sai sa fie lasat sa plece la un salariu mai mare. "Nu pot sa spun ca as fi demoralizat, dar as vrea ca lucrurile sa se clarifice in cateva zile, pentru ca nu as vrea sa mai discut cand incepe campionatul de un eventual transfer sau de o eventuala propunere de la un club mai mare. La tot ce s-a intamplat, eu cred ca ar trebui sa inteleaga diferenta de salariu pe care as putea sa o primesc la un alt club. Cred ca suntem oameni. In momentul in care iti faci datoria fata de cineva, ar trebui sa inteleaga. Intotdeauna au facut lucrul acesta", a declarat Andrei Cristea