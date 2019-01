Gnohere, comparat cu Messi si Ronaldo! "Asteapta oferta" Suma pentru care "Bizonul" poate pleca de la FCSB!

Mihai Stoica a vorbit despre situatia lui Gnohere.

Harlem Gnohere a impresionat pe toata lumea cu evolutiile sale din acest sezon pentru FCSB, iar patronul Gigi Becali spera sa obtina o suma consistenta pentru atacantul francez. Directorul sportiv al ros-albastrilor nu crede ca acest lucru se va intampla.

Inainte de plecarea in cantonamentul din Spania, Mihai Stoica a vorbit despre posibilitatea plecarii atacantului de la FCSB. Acesta a comparat situatia lui Gnohere cu cea a lui Messi si Ronaldo.

"Cred ca exista posibilitatea sa plece si Lionel Messi de la Barcelona. Dar asa cum Messi nu va pleca de la Barcelona, cum probabil ca Ronaldo nu va pleca de la Juventus, asa nu cred ca va pleca Bizonul de la noi. A spus ca il da pe 5 milioane si ca asteapta oferta de 5 milioane. M-as mira sa vina o oferta de 5 milioane", a spus Mihai Stoica.

Harlem Gnohere a jucat 23 de meciuri pentru FCSB in prima parte a sezonului 2018/19. Francezul a marcat 11 goluri in 17 meciuri din campionat, iar in Europa League a reusit sa inscrie de 4 ori in 6 partide.