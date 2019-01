"FCSB e cea mai proasta varianta pentru el!" OFERTA BOMBA pentru jucatorul dorit de Becali si Teja: "Are o promisiune interesanta"

Gigi Becali mai poate pierde unul dintre jucatorii pe care si-i dorea la FCSB.

Diego Fabbrini este unul dintre jucatorii luati in vizor de FCSB. Atat Gigi Becali, cat si Mihai Teja au laudat prestatiile fotbalistului de la Botosani.

Totusi, pe fir a intrat o echipa puternica din campionatul Rusiei, a anuntat Valeriu Iftime.

"Fabbrini nu este un jucator care sa ajunga la FCSB. Despre Fabbrini nu m-a intrebat nimeni de la FCSB, dar m-au intrebat niste oameni de la o echipa de prima liga din Rusia, iar promisiunea este interesanta. Ca sa il vand la FCSB, este cea mai proasta varianta pentru el.

In Romania, nu am nicio discutie cu nicio echipa pentru un potential transfer. Il respect ca finantator pe Gigi Becali. Ma afecteaza daca nu ar mai investi, dar domnul Becali nu va inchide robinetul. El are nevoie de jucatori si, ca sa faca performanta, va cheltui", a spus Iftime la DigiSport.