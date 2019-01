Fotbalistul dorit de FCSB, ajuns in inchisoare in SUA! A avut probleme mari si in Romania! Intamplarea incredibila povestita de Becali!

Fostul atacant al Astrei are probleme in SUA.

Anatole Abang a evoluat in Romania pentru Astra Giurgiu si a fost dorit de Gigi Becali la FCSB. In prezent, camerunezul evolueaza pentru New York Red Bulls si are mari probleme cu legea in Statele Unite. Abang a fost arestat pentru posesie de marijuana.

Atacantul de 22 de ani locuieste in statul american New Jersey, iar consumul de marijuana este interzis pe teritoriul acestuia. Chiar daca a fost eliberat, Abang va intra intr-un program de supraveghere, urmand sa scape de acuzatii in cazul in care nu va mai fi prins cu droguri asupra sa in urmatoarea perioada. Presa americana scrie, insa, ca acesta risca sa fie expulzat.

Anatole Abang a fost jucatorul Astrei Giurgiu in sezonul 2017/18, stagiune in care a marcat 5 goluri in 26 de partide. Patronul FCSB, Gigi Becali, a vrut sa il aduca la echipa, insa s-a razgandit atunci cand i-a aflat antecedentele. Atacantul a furat din buzunarele colegilor de la Astra 1.100 de lei, le-a clonat cardurile si a incercat sa le foloseasca. Titularii acestora au primit mai multe mesaje din partea bancilor prin care erau anuntati ca s-au incercat mai multe tranzactii online.

Gigi Becali a povestit cum a decurs discutia cu Abang si ce a decis sa ii spuna acestuia: "I-am oferit lui Abang un salariu pe care nu l-a acceptat. Dupa aceea, pentru ca a venit pana acolo, l-am intrebat daca are masina. Mi-a spus ca nu. L-am controlat la buzunare. Ia ridica mainile sus! L-am controlat si avea numai 120 de lei. I-am dat si eu 1500 de lei ca sa ajunga la Ploiesti, pentru ca acolo sta el", a povestit Becali.

Patronul FCSB a dezvaluit si ce dorinta avea atacantul: "Inainte de a pleca, Abang l-a intrebat pe MM,<<nu poate sa-mi dea domnul Becali cateva mii de euro ca sa plec si eu in concediu, dupa care ne intelegem noi cand ma intorc>>", a continuat Gigi Becali.