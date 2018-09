Premiu pentru Alibec dupa golul cu Dinamo: Big Daddy! Ce ii recomanda atacantului de la Astra

Pe Alibec il asteapta si premiul, dupa ce i-a dat gol lui Dinamo: cel mai mare burger din Romania! E preparat de un profesionist!

Alibec a marcat dupa 7 luni si e premiat de un as in burgeri. Omul ii prepara la doi pasi de stadionul lui Dinamo!

"Alibec, te astept la un burger, pentru un adevarat campion" spune tanarul.

Tanarul a castigat mai multe premii in ultimi ani cu burgarii si e fanul lui Alibec. Crede ca Big Daddy e numai bun pentru atacantul Astrei.

"Big Daddy are 3 paline de carne, a cate 200g, deci 600g de carne. 3 feluri de branzeturi, un sos gorgonzola, salata, cartofi, are in jur de 1 kg! Asemanari (intre un fotbalist si un burger) sunt multe. Una dintre ele e ca un burger trebuie sa fie spectaculos, ca si un fotbalist!" mai spus tanarul.