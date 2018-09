Dica, "intepat" si de Reghecampf dupa atacul lui Alibec: "Un antrenor mare trebuie sa stie si asta!"

Denis Alibec a iesit la atac dupa golul cu Dinamo, primul al sau de la revenirea la Astra. Alibec l-a criticat si inainte de partida pe Nicolae Dica pentru modul in care a gestionat situatia sa. Ultimul antrenor care a castigat titlul cu FCSB, Laurentiu Reghecampf, ii da dreptate lui Alibec.

"Denis este un fotbalist valoros si, ca orice fotbalist valoros, este capricios! Antrenorul ca sa fie complet trebuie sa stie sa discute cu fiecare jucator in parte… Atacantul poate avea o perioada slaba, care vine din frustrarea ca nu marcheaza, ca nu-i iese ce-si pune-n minte, ca rateaza! Trebuie sa studiezi si psihologie ca sa ajungi antrenor mare si sa vorbeşti cu jucatorii tai in aşa fel incat sa-i faci sa zboare pe teren si sa depaseasca limitele critice. Sunt putini atacanti ca Denis Alibec in Romania. Sunt sigur ca va trece peste acest moment greu si işi va demonstra inca o data valoarea" a spus Laurentiu Reghecampf pentru Fanatik.

Echipa lui Laurentiu Reghecampf defileaza in Arabia Saudita - a castigat si in etapa a doua la scor, 4-1 pe terenul lui Al Fujairah, si se afla pe primul loc in clasament, la egalitate perfecta cu al Sharjah.