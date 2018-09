"Eu nu am nimic cu Denis Alibec! A avut sansa lui, nu a profitat!" Mesajul lui Dica pentru Alibec dupa atacul de la finalul meciului cu Dinamo

Nicolae Dica i-a raspuns lui Denis Alibec dupa ce acesta l-a acuzat ca el a pierdut campionatul in sezonul trecut.

"Cand se pierde un meci sau un campionat nu pierde o singura persoana. Din punctul meu de vedere, lui Denis Alibec ii spun: <<multa sanatate, sa dea cat mai multe goluri, sa reuseasca sa ajunga acolo unde isi doreste el>>. Asa a fost sa fie la Steaua. A avut sansa lui, nu a profitat de ea. Asta e, are calitati si sper sa reuseasca sa aiba evolutii cum a avut aseara cu Dinamo. Ma uit la toate jocurile din Liga 1 pe care le pot vedea.



Eu nu am nimic cu Denis Alibec. Eu imi doresc ca orice jucator care se antreneaza bine si are randament pe teren sa joace in echipa pentru ca imi doresc sa avem rezultate" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.