Alibec, aproape de transferul mult asteptat! Reactia lui Sumudica dupa golul cu Dinamo: "Voi face TOT ce tine de mine!"

Marius Sumudica vrea sa-l aduca si pe Alibec langa Budescu si Gaman

Denis Alibec a spart gheata la Astra la partida cu Dinamo si a vorbit imediat dupa partida despre modul in care a fost pus pe liber de FCSB, dar si despre posibilitatea de a ajunge la Al Shabab in iarna. Marius Sumudica spera si el la acest transfer.

"In afara ca a reusit sa inscrie , eu cred ca si a gasit linistea necesara si un antrenor care-l intelege, a marcat, a dat o pasa de gol, am inteles ca a fost cel mai bun de pe teren din ce informatii am. Inseamna mult, el stie ceea ce inseamna pentru mine, sufleteste, fotbalistic si cu siguranta daca va avea in continuare astfel de evolutii, eu voi face tot ceea ce tine de mine, probabil si el daca voi avea rezultatele necesare sa-mi permita, atunci cu siguranta va fi unul dintre transferurile mele de la iarna.



Nu stiu daca poti sa pirezi titlul din cauza unui singur jucato. Nu, ar trebui sa va uitati un pic si sa vedeti cum au pierdut titlul si cine a gresit la Iasi la gol. Si nu ar fi normal sa zicem si de jucatorul respectiv ca a pierdut titlul!" a spus Marius Sumudica pentru Pro TV.

Antrenorul celor de la Al Shabab crede ca Alibec ar putea fi chiar o solutie pentru Cosmin Contra: "In 2-3 etape cu astfel de evolutii il forteaza si pe Cosmin Contra sa-l cheme la nationala" crede Sumudica.